МЧС предупредило жителей Подмосковья о заморозках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории Подмосковья ночью и утром 20 мая возможны заморозки, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в МЧС по области, в отдельных районах температура воздуха может достигать минус 2 градуса. В ведомстве указали, что в этой связи возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров.

Причиной возгораний может стать нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов. В МЧС также призвали к внимательности и осторжности при использовании газового оборудования.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20-25 градусов.