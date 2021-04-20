Доктор Александр Румянцев: здоровье необходимо сделать приоритетом страны

Фото: Надежда Жилинская

Доступность лекарственных средств обсудили на круглом столе в Медицинском центре имени Рогачева. Известно, что заседание проходило под председательством Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Так, президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев предложил посмотреть на проблему шире. По его словам, пациенты испытывают трудности как при диагностике, так и при лечении. Он также добавил, что необходимо сделать здоровье приоритетом страны. Для этого нужно, чтобы вся система здравоохранения была в первых строках бюджета.

Румянцев отметил, что благодаря увеличению расходов на лечение детской лейкемии в РФ, юные пациенты стали выздоравливать в 10 раз чаще.

Помимо этого, в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева специалисты разработали эффективные способы для лечения детей, этот опыт войдет в основу методик для лечения взрослых пациентов, заключил Румянцев.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин выделил гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей.