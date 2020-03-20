Минздрав рекомендовал не отвозить детей к бабушкам в период распространения коронавируса

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В период распространения коронавирусной инфекции стоит ограничить контакты детей с бабушками и дедушками. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксану Драпкину.
"Дети сами довольно неплохо переносят новую коронавирусную инфекцию, они ее практически не ощущают. Но при этом они являются источником для передачи коронавируса своим бабушкам и дедушкам, что очень опасно", – заявила Драпкина.
Она рекомендовала родителям на период карантина найти своим детям другие способы досуга. Драпкина также напомнила, что в период самоизоляции нельзя выходить на прогулку с детьми.
Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей.
Сотрудники учреждения отметили, что лица старше 60 лет находятся в непосредственной группе риска. Осложнения, которые могут возникнуть вследствие заражения коронавирусом, особенно тяжело переносят именно пожилые люди.
В настоящий момент в Москве действует указ "О режиме повышенной готовности". 16 марта к нему было принято дополнение, в соответствии с которым допустимую численность участников массовых мероприятий снизили с 5 тысяч до 50 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса COVID-19. По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев.
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