Адвокат Киркорова прокомментировал данные о продаже квартиры певца

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал информацию о том, что певец вынужден продавать квартиру из-за долговых выплат банку. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам адвоката, недвижимость остается у исполнителя.

"Это придумали. Ни о каких торгах даже речи нет, квартира останется у Филиппа Киркорова", – сообщил Добровинский, заявив, что этот слух пустили журналисты.

Он счел подобное "юридической девственностью" и добавил, что не намерен разбираться с человеческой глупостью.

Добровинский рассказал, что Киркоров не смог выплатить долг в связи с техническими причинами, среди которых – закрытие банка. Артист просто не знал, кому переводить деньги.

"Латвийский банк обратился в суд обратился и потребовал 4 миллиона евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым", – добавил адвокат.

Ранее появилась информация о том, что квартира Киркорова будет продана в целях возмещения долгов. Стоимость недвижимости оценивалась в 193 миллиона рублей.