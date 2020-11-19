В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончались 77 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 6 438 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 5 782 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 388 416 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости.

По данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 55,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,3 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 015 608 случаев COVID-19, вылечились 1 526 656 человек, скончались 34 850.