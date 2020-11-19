Гололедица и усиление ветра ожидаются в Москве до утра пятницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице ожидаются усиление ветра и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"МЧС предупреждает: сегодня с 20:00 до 9:00 завтра ожидается усиление ветра с порывами до 14–19 метров в секунду, гололедица, местами сильная", – сказано в сообщении.

В Дептрансе призвали столичных водителей поменять летнюю резину на зимнюю или же воспользоваться общественным транспортом.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим при поездке в общественном транспорте.

Ранее в Росгидромете рассказали, что к вечеру пятницы в Москве также может образоваться гололедица. Кроме того, по словам синоптиков, в столице возможны понижение температуры до нулевой отметки и выпадение осадков.

Также в Москве ожидается возникновение трехсантиметрового снежного покрова 20 ноября. Сообщалось, что в выходные он может вырасти до шести сантиметров. Синоптики отметили, что метеорологическая зима в столице объявилась на неделю позже обычного – 16 ноября.

Что касается более глобальных прогнозов, то специалисты ожидают аномальное тепло в декабре по всей территории России. Сообщалось, что первый месяц зимы будет теплее обычного на 2-3 градуса.