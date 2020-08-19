Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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Теплая и без осадков погода ожидается в столичном регионе в выходные. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в субботу днем в городе будет около +23... +25 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 2–7 метров в секунду. В воскресенье столбики термометров могут дойти до +26 градусов. Аналогичная погода сохранится и в понедельник.

Тем временем в среду воздух в городе прогреется максимум до +22 градусов. Столичный регион будет находиться во власти области повышенного атмосферного давления. По словам синоптиков, такая погода входит в рамки средних климатических значений для августа, хоть и по нижней планке.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в конце августа и начале сентября будет по-летнему теплой и максимально комфортной. По его прогнозам, в ночное время столбики термометров будут показывать около +9... +14 градусов, а днем – около +25 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.

Леус отметил, что температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

