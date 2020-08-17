Синоптик посоветовал москвичам "проводить лето" в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил Москве 24, что ближайшие выходные могут стать последней возможностью насладиться идеальной летней погодой.

"Будут сочетаться много факторов: безоблачная погода, температура воздуха в промежутке 22–27 градусов со знаком плюс, а также настоящий июльский прогрев воздуха. Наверняка больше такой погоды до конца года уже не будет. Дальше мы увидим уже понижение температур. Ближайшие выходные – это суперский летний финал", – отметил Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что погода в конце августа и начале сентября будет по-летнему теплой и максимально комфортной. "Ночью – 9–14 градусов под знаком плюс, а днем – в среднем 25 градусов", – объяснил специалист.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие недели при теплой дневной погоде в столичном регионе прогнозируются холодные ночи и утро.