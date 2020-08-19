Москвичей ожидает солнечная сухая погода в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в среду, 19 августа, синоптики прогнозируют солнечную сухую погоду. Температура воздуха в городе достигнет плюс 22 градусов, сообщает ведущий сотрудник центра погоды Фобос Елена Волосюк.

"Столичный регион будет находиться во власти области повышенного атмосферного давления, благодаря ей нас ожидает сухая солнечная погода. В течение дня воздух в Москве прогреется до 20–22 градусов, в регионе мы ожидаем плюс 19–24", – приводит РИА Новости слова Волосюк.

По словам специалиста, такая погода входит в рамки средних климатических значений для августа, хоть и по нижней планке.

Кроме этого, синоптик предупредила, что в течение дня ожидается слабый, почти штилевой ветер северо–восточного направления. Его скорость может достигать от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в столице к концу недели. Температура воздуха может достичь плюс 28 градусов.