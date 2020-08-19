Синоптик пообещал потепление до 28 градусов к концу недели в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве к концу недели потеплеет до 28 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По информации метеоролога, приход потепления связан с изменением циркуляции воздуха. Так, в столице ожидается приток южных воздушных масс.

"В воскресенье и понедельник температура прогнозируется 24–28 градусов. Речь о Москве и области", – заявил Вильфанд.

По его мнению, ночные температуры к концу недели также повысятся. При этом на буднях москвичей ждут прохладные ночи – не выше 10 градусов тепла, а также комфортная дневная температура от 20 до 25 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец посоветовал москвичам "проводить лето" в ближайшие выходные. По мнению специалиста, на следующей неделе начнется понижение среднесуточных температур.