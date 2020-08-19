В Москве суточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,27%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки подтвердили 691 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Отмечается, что уже четыре дня суточный темп прироста случаев коронавируса составляет 0,27%. Этот показатель в два раза меньше, чем два месяца назад.

Как подчеркнули в штабе, несмотря на увеличение охвата тестирований, число новых случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне.

46,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% – от 46 до 65 лет, 14,6% – от 66 до 79 лет, 5% – старше 80 лет, а 6,8% – дети.

За последние сутки в России подтвердили 4 828 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в РФ зарегистрирован 937 321 случай COVID-19. За последние 24 часа в стране подтверждено 117 летальных случаев. За все время умерли 15 989 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали 6 795 человек, за весь период с болезнью справились 749 423 человека.

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса. Сообщается, что массовое получение препарата, вырабатывающего иммунитет к COVID-19, будет организовано через месяц. Медики получат вакцину параллельно с третьим этапом исследования вакцины.