В России выявили 4 828 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 4 828 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 230 пациентов не имели клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. Большинство пришлось на Москву (691), Санкт-Петербург (162), Московскую область (151), Свердловскую область (147), Нижегородскую область (138), Ставропольский край (135), Ростовскую область (126), Красноярский край (115), Иркутскую область (111) и Воронежскую область (107).

Менее ста случаев зафиксировали в Оренбургской области (98), Саратовской области (95), Омской области (92), Ульяновской и Кемеровской областях (91), Приморском крае (89), Волгоградской области (87), Краснодарском крае (86), Алтайском крае (85), Ханты-Мансийском АО (83), Ямало-Ненецком АО (72).

На Челябинскую область выпал 71 случай коронавируса, на Хабаровский край – 70, Архангельскую область – 67, Мурманскую область – 65, Пермский край – 61, Дагестан и Калмыкию – по 59, Кировскую и Сахалинскую области – по 57, Новосибирскую область – 51, Пензенскую и Тюменскую области – по 49, Республику Саха (Якутия) – 48, Белгородскую область – 47, Республику Коми и Самарскую область – по 43.

В Томской области зарегистрировали 42 новых пациента, в Орловской области – 41, в Ярославской области – 40, в Чувашии, Бурятии и Крыму – по 36, в Астраханской области и Башкирии – по 35, в Ивановской и Вологодской областях – по 33, Мордовии – 31, Курской области и Удмуртии – по 30, Рязанской и Тульской областях, Республике Тыва – по 29, в Карелии, Ленинградской области и Татарстане – по 28.

На Псковскую область пришлось 27 случаев, на Ингушетию – 26, Тверскую и Курганскую области – по 24, Владимирскую и Калужскую области – по 23, Тамбовскую и Новгородскую области – по 22, Брянскую и Амурскую области – по 20, Костромскую область, Карачаево-Черкесию и Хакасию – по 18, Липецкую область, Адыгею, Кабардино-Балкарию – по 17, Республику Марий Эл – 16.

В Забайкальском крае зафиксировали 15 случаев, в Республике Алтай – 14, в Камчатском крае и Магаданской области – по 13, Смоленской области и Северной Осетии – по 12, Калининградской области – 9, Чечне – 5, Ненецком автономный округе и Севастополе – по 2, в Еврейской АО и Чукотской АО – по 1.

Всего в России зарегистрирован 937 321 случай коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Московской и Смоленской областях, Еврейской автономной области и Чечне.

За последние сутки в стране подтверждено 117 летальных случаев. За все время умерли 15 989 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали 6 795 человек, за весь период с болезнью справились 749 423 человека.

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса. Сообщается, что массовое получение препарата, вырабатывающего иммунитет к COVID-19, будет организовано через месяц. Медики получат вакцину параллельно с третьим этапом исследования вакцины.