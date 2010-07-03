YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением госсимволов РФ

YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал ролик, оскорбляющий государственные символы РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Администрация видеохостинга ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить картинку со свастикой на гербе России. Эксперты установили, что картинка содержит нецензурную интерпретацию государственных символов. На следующий день подобное требование было вынесено социальной сети Instagram.
Закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ, был принят в России в марте 2019 года. Если запрещенная информация в отведенный срок не будет удалена, то ресурсу грозит блокировка на территории страны.
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