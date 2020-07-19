В Москве число новых случаев COVID-19 стабильно идет на спад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.

Отмечается, что число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад.

"51,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,9% – от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет, еще 3,7% – старше 80 лет. Также 8,3% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России зафиксировали 6 109 новых случаев коронавируса.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед.

В столице в настоящий момент заготовлено более тонны плазмы с антителами к COVID-19 для лечения пациентов. Донорами крови стали 1 788 человек, которые ранее переболели коронавирусом. 215 из них сдали плазму повторно.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно. По его словам, вторая фаза завершится 3 августа.