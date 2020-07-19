Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:26

В Москве число новых случаев COVID-19 стабильно идет на спад

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.

Отмечается, что число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад.

"51,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,9% – от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет, еще 3,7% – старше 80 лет. Также 8,3% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России зафиксировали 6 109 новых случаев коронавируса.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед.

В столице в настоящий момент заготовлено более тонны плазмы с антителами к COVID-19 для лечения пациентов. Донорами крови стали 1 788 человек, которые ранее переболели коронавирусом. 215 из них сдали плазму повторно.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно. По его словам, вторая фаза завершится 3 августа.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать