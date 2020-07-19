В России выявили 6 109 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России зафиксировали 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
24,8% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений.
Больше всего случаев зафиксировали в Москве – 591, в Свердловской области – 245, в Ханты-Мансийском АО – 237, в Нижегородской области – 218, в Санкт-Петербурге – 202.
В Алтайском крае зарегистрировали 198 новых случаев коронавирусной инфекции, в Иркутской области – 185, в Ямало-Ненецком АО – 176, в Московской области – 171, в Мурманской области – 167, в Челябинской области – 130, в Краснодарском крае – 127, в Ставропольском крае – 123, в Новосибирской области – 118, в Оренбургской области – 116, в Ульяновской области – 112.
На Омскую область пришлось 109 случаев, на Архангельскую и Тюменскую области – по 107, на Воронежскую – 105, на Ростовскую – 103, на Хабаровский край – 102, на Саратовскую область – 97, на Пермский край – 89, на Волгоградскую область и Приморский край – по 88.
Всего в России зарегистрировали 771 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки в России от COVID-19 вылечились 3 481 человек. Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в РФ составило 550 344.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.
С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
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