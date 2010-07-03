ГОСТ на фотосессии для младенцев отправили на доработку

ГОСТ на фотоуслуги, связанные с проведением фотосессий для младенцев, отправили на доработку, сообщает пресс-служба Росстандарта. Поводом стали обращения в ведомство, в которых речь шла о нарушении прав ВИЧ-инфицированных людей.
"Документ возвращен на доработку в профильный технический комитет", – говорится в сообщении Росстандарта.
Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года в России появится ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных. Уточнялось, что родители или законные представители перед фотосессией должны дать письменное согласие на обработку персональных данных.
Во время съемок фотограф должен учитывать чувствительность ребенка к свету и шуму, не производить громких и резких звуков. Студия, где проходит фотосессия, должна проветриваться и обеззараживаться. Сам фотограф не может быть младше 18 лет. Он должен иметь медкнижку. Еще одно обязательное требование – отсутствие судимости и "социально опасных заболеваний".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.