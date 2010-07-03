ГОСТ на фотосессии для младенцев отправили на доработку

Фото: depositphotos/IuliiaVerstaBO

ГОСТ на фотоуслуги, связанные с проведением фотосессий для младенцев, отправили на доработку, сообщает пресс-служба Росстандарта. Поводом стали обращения в ведомство, в которых речь шла о нарушении прав ВИЧ-инфицированных людей.

"Документ возвращен на доработку в профильный технический комитет", – говорится в сообщении Росстандарта.

Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года в России появится ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных. Уточнялось, что родители или законные представители перед фотосессией должны дать письменное согласие на обработку персональных данных.

Во время съемок фотограф должен учитывать чувствительность ребенка к свету и шуму, не производить громких и резких звуков. Студия, где проходит фотосессия, должна проветриваться и обеззараживаться. Сам фотограф не может быть младше 18 лет. Он должен иметь медкнижку. Еще одно обязательное требование – отсутствие судимости и "социально опасных заболеваний".

