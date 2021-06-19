В Москве выявлено 9 120 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве за сутки выявлено 9 120 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
За сутки госпитализированы 1 745 человек, на ИВЛ находится 598 пациентов. В столице за 24 часа выздоровели еще 3 395 пациентов, а общее число людей, победивших инфекцию, увеличилось до 1 113 794.
За сутки в городе умерли 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 17 906 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом в 3 205 (17,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса. Она также отметила, что регионам поручено усиленно мониторить изменчивость вируса и эпидобстановку в целом.
Количество коек для больных коронавирусом в Москве увеличат до 24 тысяч
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