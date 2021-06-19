В России выявили 17 906 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 17 906 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом в 3 205 (17,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 9 120 случаев, на Московскую область – 1 456, на Санкт-Петербург – 996, на Нижегородскую область – 231, на Республику Бурятия – 226, на Воронежскую область – 193, на Республику Крым – 166.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 299 215 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Тыве и Адыгее.

За последние сутки в стране скончались 466 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 128 911. За минувшие 24 часа выписаны 10 684 человека, за все время – 4 861 343.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса. Она также отметила, что регионам поручено усиленно мониторить изменчивость вируса и эпидобстановку в целом.

