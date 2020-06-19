Свыше 63 тысяч человек приняло участие в тестовом электронном голосовании в Москве

18:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 63 тысяч человек приняло участие в тестовом электронном голосовании в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.
Данные приведены по состоянию на 14:00 19 июня. Явка на тестовое голосование составила 8,3%. Данный формат волеизъявления завершит свою работу в 20:00.
Тестирование началось 18 июня. Согласно последним данным, около 830 тысяч москвичей допущено к данному тестированию. Горожанам предлагают ответить на вопрос: что важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?
Тест проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.
Ряд экспертов и общественных деятелей отметили преимущества электронного голосования. В частности, IТ-директор АО "Газпром СтройТЭК Салават" Анатолий Корсаков отметил, что для проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ технологически все готово. Политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, заявил, что электронное голосование в будущем может стать основной формой волеизъявления, что будет намного удобнее.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
Более 300 тысяч наблюдателей зарегистрировано на голосование по поправкам в Конституцию
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