Московские врачи вылечили от коронавируса уже более 132 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные врачи вылечили еще 2 003 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 003 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 132 434", – сказала Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.
С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.
В России за сутки подтвердили 7 972 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. При этом в 2 620 случаях клинических проявлений не было. На Москву пришлось 1 136 случаев, на Подмосковье – 646.
Всего в стране зарегистрировали 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 8,2 миллиона случаев COVID-19, более 445 тысяч человек скончалось.
В Москве выявлено 1136 новых случаев коронавируса
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