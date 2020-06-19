Московские врачи вылечили от коронавируса уже более 132 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные врачи вылечили еще 2 003 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 003 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 132 434", – сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.

В России за сутки подтвердили 7 972 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. При этом в 2 620 случаях клинических проявлений не было. На Москву пришлось 1 136 случаев, на Подмосковье – 646.

Всего в стране зарегистрировали 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 8,2 миллиона случаев COVID-19, более 445 тысяч человек скончалось.

