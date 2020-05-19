Более 80% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выявлено 3 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в городе зафиксировано 149 607 случаев. 41,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,6% – от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. 8,5% из новых пациентов – дети. Все они, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В Москве запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников будет проводиться методом случайной выборки. Горожан пригласят на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови на базе 30 столичных поликлиник. Еженедельная статистка с итогам тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте.

За последние сутки в России зарегистрировано 9 263 новых случая COVID-19 в 83 регионах. 3 988 пациентов не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксирован 299 941 случай инфекции в 85 регионах – на 3,2 процента больше, чем днем ранее.

Скончались за сутки 115 человек, за весь период – 2 837. Выписан за сутки 5 921 человек, за все время – 76 130 пациентов. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончалось.

Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели свыше 7,3 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением по России с начала года находилось более 1,5 миллиона человек, по состоянию на 18 мая под контролем остаются 267,6 тысячи человек.