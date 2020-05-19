Биолог рассказала о критериях окончания пандемии коронавируса в России

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала о признаках завершения пандемии коронавируса в России, передает "Парламентская газета".
Она отметила, что окончание распространения COVID-19 будет характеризоваться отсутствием новых активных случаев заболевания. В статистическом выражении завершение пандемии, по словам Молдогазиевой, ознаменуется достижением максимума прироста зараженных с последующим его отсутствием.
Она отметила, что подобный сценарий развития эпидемиологической ситуации в России стоит ожидать в августе. Молдогазиева отметила, что ему будет способствовать политика закрытых границ в течение всего лета, а также отсутствие новых вспышек пандемии.
Биолог также обратила внимание на развитие ситуации с коронавирусом в зарубежных странах. Молдогазиева отметила, что постепенный выход на плато в настоящий момент зафиксировали лишь в Германии и Франции.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова поделилась своим прогнозом, согласно которому пандемия коронавируса должна завершиться в России к июлю. Она подчеркнула, что на территории РФ больше не должно произойти "пиковых" вспышек заболеваний COVID-19.
Также стало известно, что в столичном регионе уровень циркуляции коронавируса среди населения упал в 4-5 раз. Кроме того, было зафиксировано отсутствие роста числа зараженных при увеличении объемов тестирования.
В то же время директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что в настоящее время преждевременно говорить о прохождении пика пандемии коронавируса в России. Он подчеркнул, что картина станет ясна после появления сведений об уровне распространения COVID-19 в майские праздники, что станет известно после прохождения инкубационного периода болезни.
Как развивается ситуация с коронавирусом в регионах России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: