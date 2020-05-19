Биолог рассказала о критериях окончания пандемии коронавируса в России

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала о признаках завершения пандемии коронавируса в России, передает "Парламентская газета".

Она отметила, что окончание распространения COVID-19 будет характеризоваться отсутствием новых активных случаев заболевания. В статистическом выражении завершение пандемии, по словам Молдогазиевой, ознаменуется достижением максимума прироста зараженных с последующим его отсутствием.

Она отметила, что подобный сценарий развития эпидемиологической ситуации в России стоит ожидать в августе. Молдогазиева отметила, что ему будет способствовать политика закрытых границ в течение всего лета, а также отсутствие новых вспышек пандемии.

Биолог также обратила внимание на развитие ситуации с коронавирусом в зарубежных странах. Молдогазиева отметила, что постепенный выход на плато в настоящий момент зафиксировали лишь в Германии и Франции.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова поделилась своим прогнозом, согласно которому пандемия коронавируса должна завершиться в России к июлю. Она подчеркнула, что на территории РФ больше не должно произойти "пиковых" вспышек заболеваний COVID-19.

Также стало известно, что в столичном регионе уровень циркуляции коронавируса среди населения упал в 4-5 раз. Кроме того, было зафиксировано отсутствие роста числа зараженных при увеличении объемов тестирования.

В то же время директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что в настоящее время преждевременно говорить о прохождении пика пандемии коронавируса в России. Он подчеркнул, что картина станет ясна после появления сведений об уровне распространения COVID-19 в майские праздники, что станет известно после прохождения инкубационного периода болезни.