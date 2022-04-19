Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начался на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 19 апреля на портале госуслуг стартовал прием заявок на отсрочку от службы в армии, предоставляемую IT-специалистам. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Отмечается, что подать соответствующую заявку могут аккредитованные в России IT-компании, сотрудниками которых являются потенциальные призывники.

К заявлению необходимо приложить заполненную форму, которую Минцифры ранее направляло компаниям. Прием заявок продлится до 1 мая. А решения по отсрочке призывная комиссия начнет принимать после 1 июня.

О том, что IT-компании могут оформить отсрочку для своих специалистов через портал госуслуг, стало известно 13 апреля. Для ее получения сотрудник компании должен быть младше 27 лет и старше 18 лет, иметь российское гражданство, высшее образование в сфере информационных технологий, работать по трудовому договору. При этом по состоянию на 1 апреля 2022 года его трудовой стаж должен составлять не меньше 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов. Кроме того, больше 20 миллиардов рублей пойдет на поддержку непосредственно IT-компаний. Для последних планируется в том числе увеличить размеры грантов.

