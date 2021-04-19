Диетолог перечислила продукты с "гормоном радости"

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Для того чтобы получить "гормон радости" (серотонин), необходимо есть определенные продукты. К ним относятся куриное мясо и кисломолочные продукты, заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, серотонин синтезируется триптофаном – аминокислотой, перерабатывающей белки.

Ранее сообщалось, что излишнее потребление в пищу сладкого может привести к резким перепадам настроения.

Как отметил нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников, необходимо ограничить употребление пищи, содержащей избыточное количество сахара.