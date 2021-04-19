В Роспотребнадзоре оценили опасность выявляемых в России мутаций коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжелое течение болезни, нет, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По его словам, все образцы генома вируса проходят тщательный анализ, который позволяет определить, насколько тот или иной вариант похож на уже известные штаммы.
Хафизов добавил, что оценка динамики распространения известных и новых штаммов остается одной из центральных задач в рамках геномных исследований, которые сейчас проводит институт Роспотребнадзора.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России формируются "сибирский" и "северо-западный" штаммы коронавируса. По ее словам, в стране выявлено 192 случая заражения "британским" штаммом COVID-19 и 21 – "южноафриканским", при этом в России описываются и собственные мутации, не свойственные описанным за рубежом штаммам.
До этого Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По ее словам, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.
Иммунолог рассказал, стоит ли опасаться третьей волны коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: