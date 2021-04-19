В Роспотребнадзоре оценили опасность выявляемых в России мутаций коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжелое течение болезни, нет, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, все образцы генома вируса проходят тщательный анализ, который позволяет определить, насколько тот или иной вариант похож на уже известные штаммы.

Хафизов добавил, что оценка динамики распространения известных и новых штаммов остается одной из центральных задач в рамках геномных исследований, которые сейчас проводит институт Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России формируются "сибирский" и "северо-западный" штаммы коронавируса. По ее словам, в стране выявлено 192 случая заражения "британским" штаммом COVID-19 и 21 – "южноафриканским", при этом в России описываются и собственные мутации, не свойственные описанным за рубежом штаммам.

До этого Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По ее словам, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.