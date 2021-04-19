Попова сообщила о формировании новых штаммов коронавируса в России

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В России формируются "сибирский" и "северо-западный" штаммы коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзопа Анна Попова.

По ее словам, в стране выявлено 192 случая заражения "британским" штаммом COVID-19 и 21 – "южноафриканским", при этом в России описываются и собственные мутации, не свойственные описанным за рубежом штаммам, уточнила Попова.

"Мы видим формирование "сибирского" варианта, мы видим формирование "северо-западного" варианта", – цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что отделение медицинских наук РАН опишет указанные варианты COVID-19, как только материалы по этим штаммам "будут готовы к публикации".

Ранее Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По ее словам, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.

За последние сутки в РФ подтвердили 8 589 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 2 279 случаев. Всего в стране зарегистрировано 4 710 690 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай, Республике Тыва – 0,01%, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,02%.