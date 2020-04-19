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Общество

21:28

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,24 млн

общество за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона. Об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во всем мире зафиксировано 2 241 359 случаев заражения, скончался 152 551 инфицированный. За сутки число зараженных в мире возросло на 81 153.

За последние сутки в России зафиксировано 6 060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.

За сутки зафиксировано 48 летальных исходов. За все время умер 361 человек. Полностью за сутки выздоровели 234 человека. В целом из больниц выписали 3291 человека.

Ранее пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о необычных симптомах проявления COVID-19. В частности, он заявил, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать сыпь на коже и сетчатое ливедо.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков до этого выразил мнение, что количество новых случаев заражения в РФ будет стремиться к нулю уже в начале лета.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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