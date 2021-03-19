В Минюсте призвали ввести ответственность за неполную уплату алиментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести уголовную и административную ответственность за неполную уплату алиментов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты при их частичной уплате", – приводятся в сообщении слова Чуйченко.

Также министр отметил, что необходимо вводить новые решения по развитию системы принудительного исполнения.

В начале марта Верховный суд в ходе пленума пришел к выводу, что невыплата алиментов в положенный срок не должна наказываться в случаях, когда к ней привели независящие от плательщика обстоятельства.

В проекте в качестве уважительных причин значатся невыплата зарплаты, вина других лиц, болезнь, прохождение лицом военной службы по призыву, обстоятельства непреодолимой силы, задержка или неправильное перечисление банком сумм по алиментам и нетрудоспособность.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева объявила, что в РФ могут ввести обязанность оплачивать алименты на совершеннолетних детей-школьников до 20 лет.