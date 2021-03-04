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Общество

19:47

Верховный суд пояснил, когда можно не платить алименты

общество

Фото: depositphotos/Paha_L

Верховный суд в ходе пленума пришел к выводу, что невыплата алиментов в положенный срок не должна наказываться в случаях, когда к ней привели независящие от плательщика обстоятельства. Об этом сообщает РБК.

В проекте постановления пленума в качестве уважительных причин значатся: невыплата зарплаты, вина других лиц, болезнь, прохождение лицом военной службы по призыву, обстоятельства непреодолимой силы, задержка или неправильное перечисление банком сумм по алиментам и нетрудоспособность.

По сообщению Верховного суда, данный список еще не является окончательным, а при разбирательстве каждого конкретного дела должны учитываться его обстоятельства.

Кроме того, в документе отмечается, что попадание алиментщика в места лишения свободы само по себе уважительной причиной для освобождения от ответственности за невыплату алиментов не будет.

Также не является уважительной причиной несогласие с размером алиментов. В этой ситуации плательщик должен добиваться пересмотра взимаемой с него суммы установленным законом путем.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева объявила, что в РФ могут ввести обязанность оплачивать алименты на совершеннолетних детей-школьников до 20 лет.

В России могут создать специальный фонд для выплаты алиментов

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