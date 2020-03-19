Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах превысило две тысячи

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В Нидерландах коронавирусом заразились 2 460 человек. Об этом говорится на сайте нидерландского национального института здравоохранения (RIVM).

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 18. Таким образом, количество жертв в стране составляет 76 человек.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии коронавирусом заразились 3 888 человек. У 3 488 пациентов диагноз подтвержден двумя лабораторными тестами. Жертвами COVID-2019 стали 33 человека. Таким образом, за сутки в стране выявили 860 случаев заражения и 12 смертей.

В России число заразившихся коронавирусом возросло до 199 человек. За последние сутки зарегистрировано 52 заболевших. На Москву приходится 12 новых пациентов, в Московской области их 5.

Под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находился 62 541 человек. По состоянию на 18 марта под контролем – 22 178 человек.

19 марта в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей. Пожилые люди находятся в непосредственной группе риска и особенно тяжело переносят осложнения, которые могут возникнуть при заражении коронавирусом.

