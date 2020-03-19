Соцсеть "ВКонтакте" запустила ленту с новостями о коронавирусе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила ленту с новостями о коронавирусе и идеями, как провести время на карантине, сообщили в пресс-службе соцсети.

В отдельную новостную ленту попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. В ней также можно найти подборки скидок в онлайн-сервисах.

В мобильном приложении для iOS и Android лента с новостями о COVID-19 располагается в разделе "Интересное". В полной версии нужно открыть "Новости" и кликнуть на пункт "Коронавирус".

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

