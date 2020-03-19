В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин
Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до утра субботы, 21 марта, из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.
Ранее столичное ГИБДД призывало пешеходов быть внимательными на улице из-за порывистого ветра. Горожанам рекомендовали следить за детьми и крепко держать их за руку.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили водителей быть осторожными, не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.
По прогнозам, в ближайшее время в столицу вернется морозная погода. Похолодание прогнозируется в выходные. Температура опустится до отметки минус 1–2 градуса.