В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до утра субботы, 21 марта, из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Ранее столичное ГИБДД призывало пешеходов быть внимательными на улице из-за порывистого ветра. Горожанам рекомендовали следить за детьми и крепко держать их за руку.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили водителей быть осторожными, не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

По прогнозам, в ближайшее время в столицу вернется морозная погода. Похолодание прогнозируется в выходные. Температура опустится до отметки минус 1–2 градуса.