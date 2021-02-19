Москвичам рассказали о погоде на пятницу

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В Москве и Подмосковье в пятницу, 19 февраля, прогнозируют погоду с переменной облачностью и до 19 градусов мороза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В этот день столичный регион будет на северо-западной периферии антициклона. Существенные осадки не предвидятся. В Москве столбики термометров будут на уровне 16 – 14 градусов мороза, а в области температура опустится до минус 19 – 14. Ветер будет северо-западным со скоростью 3 – 8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По данным специалистов, относительная влажность воздуха составить около 70%. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что температуру в системе отопления столицы подняли до максимальных значений из-за морозов.