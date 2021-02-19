Температуру в системе отопления столицы подняли до максимальной из-за морозов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Температуру в системе отопления столицы подняли до максимальных значений. Об этом информирует пресс-служба портала мэра и правительства Москвы.
"Коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города. Сейчас температура <…> максимальная – 130 градусов", – сообщается на сайте.
Там предупредили, что в выходные температура воздуха в Москве ночью может опуститься до -27 градусов. При этом днем морозы ослабнут лишь немного – до -22 градусов.
В пресс-службе заверили, что увеличение температуры в системе отопления Москвы позволит сохранить тепло в столичных домах в период аномальных морозов.
Ранее москвичей предупреждали о "пилообразной погоде". Отмечалось, что в столице установится переменчивая погода с резкими перепадами температуры.
По прогнозам синоптиков, в праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, сугробы в Москве вырастут на 10–12 сантиметров. Такое развитие погодной обстановки не характерно для средней полосы России, отмечали специалисты.
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на выходных
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