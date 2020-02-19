Врачи начали поквартирный обход для проверки прибывших из КНР граждан

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В Москве в рамках контроля эпидемиологической ситуации врачи проводят поквартирный обход граждан, которые прибыли из Китая, чтобы повторно взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

"В рамках контроля эпидемиологической ситуации врачи посещают прибывших граждан в местах их проживания, в том числе и на дому, для повторного взятия анализа и контроля состояния здоровья. Такое наблюдение за прибывающими гражданами будет происходить в течение 14 календарных дней с момента их приезда из КНР", – говорится в сообщении.

В Депздраве подчеркивают, что в столице случаев новой коронавирусной инфекции нет.

Также за ситуацией следят специалисты Мосгортранса. Мониторинг ситуации с коронавирусом проводится в общественном транспорте города. Как отмечается, мероприятия направлены на обеспечение комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются необходимые профилактические меры.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о приостановке въезда граждан КНР на территорию РФ. Отмечается, что ограничение начнет действовать с 20 февраля. Также с 19 февраля временно будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений китайцам на въезд в страну.

Меры, которые приняла Россия, прокомментировали и в Пекине. Как рассказал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, Россия заранее оповестила Китай о планах временно запретить въезд гражданам КНР из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

На сегодняшний день число жертв коронавируса в Китае составило 2 004 человека. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан. Выздороветь удалось более 14,3 тысячи жителей.