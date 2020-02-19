Врачи начали поквартирный обход для проверки прибывших из КНР граждан

19 февраля, 19:25
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В Москве в рамках контроля эпидемиологической ситуации врачи проводят поквартирный обход граждан, которые прибыли из Китая, чтобы повторно взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.
"В рамках контроля эпидемиологической ситуации врачи посещают прибывших граждан в местах их проживания, в том числе и на дому, для повторного взятия анализа и контроля состояния здоровья. Такое наблюдение за прибывающими гражданами будет происходить в течение 14 календарных дней с момента их приезда из КНР", – говорится в сообщении.
В Депздраве подчеркивают, что в столице случаев новой коронавирусной инфекции нет.
Также за ситуацией следят специалисты Мосгортранса. Мониторинг ситуации с коронавирусом проводится в общественном транспорте города. Как отмечается, мероприятия направлены на обеспечение комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются необходимые профилактические меры.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о приостановке въезда граждан КНР на территорию РФ. Отмечается, что ограничение начнет действовать с 20 февраля. Также с 19 февраля временно будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений китайцам на въезд в страну.
Меры, которые приняла Россия, прокомментировали и в Пекине. Как рассказал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, Россия заранее оповестила Китай о планах временно запретить въезд гражданам КНР из-за коронавируса.
Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
На сегодняшний день число жертв коронавируса в Китае составило 2 004 человека. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан. Выздороветь удалось более 14,3 тысячи жителей.
Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: