Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений в воскресенье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва окажется в центре циклона 19 декабря, в этот день будет низкое атмосферное давление, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В воскресенье давление опустится до 726–728 миллиметров ртутного столба. В понедельник оно немного повысится и составит до 730–731 миллиметра.

В последний день недели в городе пройдет снег, местами сильный. Ветер усилится, и это приведет к метели. Такая погода сохранится до понедельника. К вечеру 20 декабря температура понизится до 13–16 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что облачная погода, снег и до 6 градусов мороза прогнозируется в столичном регионе в субботу, 18 декабря. По словам синоптиков, предстоящим днем погоду будет определять промежуточный гребень антициклона. Столбики термометров в Москве покажут от 3 до 1 градуса мороза, по области – до минус 6 градусов.

Ожидается гололедица и образование сосулек на крышах зданий. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, температура понизится до -17... -21 градуса.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что 20-градусные морозы принесет в Европейскую Россию "ныряющий" циклон. При этом многие метеорологи придерживаются мнения о дальнейшем усилении морозов.