Абсолютный температурный рекорд побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве установила новый абсолютный рекорд для 18 декабря. В 20:00 на опорной городской метеостанции (ВДНХ) зафиксировано +5,4 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

Таким образом, побит предыдущий рекорд дня, установленный 18 декабря 1886 года. Тогда воздух прогрелся до +5,3 градуса.

Аномальное тепло сохранится в Москве и в четверг, 19 декабря. Температура будет штурмовать рекорд, установленный в 1982 году, – +5,3 градуса.

Среда стала самым теплым днем за последние семь десятилетий в Москве. В полдень был побит температурный рекорд 1956 года – +2,8 градуса.

Рекорд тепла 1956 года побит в Москве



На среду и до конца утра пятницы Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого порывистого ветра. Период предупреждения действует с 9:00 18 декабря до 9:00 20 декабря.

Из-за непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы. Им розданы предписания по защите зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" попросили водителей парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций.

"Будьте осторожны: паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций", – говорится в сообщении.

По прогнозам, снег в столичном регионе не выпадет до конца недели. До четверга в Москве сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.

Бесснежной может стать и новогодняя ночь. За последние годы ночи без снега наблюдались в 2006 и 2017 годах.

