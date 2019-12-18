Свыше 500 законов приняли депутаты Госдумы за 2019 год

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В Государственной думе подсчитали, сколько законов было принято депутатами за 2019 год. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Согласно приведенным данным, Госдума за уходящий год приняла 530 законопроектов.

"Мы завершаем работу в этом году. Осенняя сессия короткая, но, несмотря на это, мы с вами выйдем на принятие более 200 законов", – отметил Володин.

По его словам, в настоящий момент на рассмотрении депутатов находится еще более 1,1 тысячи проектов законов.

Помимо этого, Володин добавил, что основным приоритетом для ГД является законодательное обеспечение посланий президента. Эту задачу в 2019 году выполнили на 81%.

Ранее сообщалось, что Госдумой был принят законопроект о штрафах за незаконную продажу билетов в театры. За нелегальную торговлю устанавливается административная ответственность.