В Госдуме отклонили проект закона об отмене техосмотра для личных авто

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В Госдуме отклонили в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается отменить технический осмотр личного автотранспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По нововведениям предполагалось, что будет расширен список авто, которые не попадали под действие закона о техосмотре в целях исключения проведения обязательного осмотра для личных ТС.

"Законопроектом предлагается освободить от обязанности проходить технический осмотр часть транспортных средств, которые в случае технической неисправности могут представлять серьезную угрозу на дорогах, при этом иного способа контроля их технического состояния не предлагается", – сказано в заключении ответственного комитета по транспорту и строительству.

Согласно же действующему законодательству, критерием исключения машины из-под регулирования служили такие показатели, как объем двигателя, его мощность, а также максимально развиваемая им скорость.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате пива на стадионы. Его авторами выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Заработанные на этом средства будут в обязательном порядке направлены на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.