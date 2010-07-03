В Госдуме не одобрили проведение альтернативной Олимпиады после решения WADA

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме не поддержали решение о проведении альтернативных Олимпийских игр после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение в отношении спортсменов из РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова депутата от "Справедливой России" Олега Нилова.

"Мы не должны плыть по течению и в очередной раз ждать в состоянии униженных и оскорбленных. Проводить альтернативные Олимпийские игры не нужно", – заявил он.

По словам Нилова, необходимо рассматривать вопрос о том, что альтернативными и политическими являются проводимые уже игры.

"А настоящие Олимпийские игры, где целью являлся мир между народами, нам нужно возвращать в олимпийское спортивное движение", – резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила проведение в России своих Олимпийских игр. Свою инициативу она обосновала тем, что все институты мирового спорта в настоящее время слишком политизированы и находятся в кризисе.

Также сообщалось, что исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.