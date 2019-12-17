Госдума приняла законопроект о штрафах за незаконную продажу билетов в театры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, который устанавливает административную ответственность за незаконную продажу билетов в театры, музеи и цирки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, размер штрафов для граждан составит от полуторакратной до двукратной цены билета; для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены; для юридических лиц – от трехкратной до пятикратной цены билета или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В июне депутаты приняли в третьем чтении закон о "билетной мафии". По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по крайне завышенной цене, обманывая граждан. Не сумев их продать, они возвращают билеты, получая при этом полную стоимость.

Законопроект обязывает организации культуры и музеи размещать у себя на сайтах информацию о ценах на билеты на культурно-зрелищные мероприятия (концерты, спектакли, выставки, шоу, спектакли) и о лицах, которые будут продавать эти билеты.

