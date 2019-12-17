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Москва 24

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Общество

12:59

В Госдуме приняли закон о досрочном погашении ипотеки семьям погибших военных

общество экономика финансы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в федеральный закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно изменениям, государство досрочно единым платежом будет гасить кредит по ипотеке погибшего военного. При этом не нужно будет ждать вступления в наследство членов его семьи и переоформления займа на них.

Отмечается, что новые положения будут распространяться не только на жену и детей военнослужащего, но и на его родителей, в случае если у него нет своей семьи.

"Принятый закон защитит жилищные права семей военнослужащих, которые отдали свою жизнь, выполняя служебный долг. В соответствии с ним, обязательства погасить ипотеку за погибшего будут выполняться вне зависимости от того, на какой стадии находится процесс вступления в наследство и переоформления договора займа", – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ипотечные задолженности будут погашаться из федерального бюджета досрочно и единым платежом, а не так, как это делалось до сегодняшнего момента в соответствии с графиком выплат.

Ранее в Госдуме предложили жителям аварийных домов брать ипотеку. Такие поправки в Жилищный кодекс были направлены на рассмотрение правительства.

Депутаты Госдумы предложили жителям аварийных домов брать ипотеку

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