Пасмурная погода ожидается в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная и дождливая погода ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в дневное время столбики термометров дойдут максимум до +13 градусов, по области – до +14 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Накануне в некоторых районах Москвы выпало более половины месячной нормы осадков. Уточнялось, что к 21:00 местами выпало до 36 миллиметров осадков. В городе фиксировались небольшие локальные скопления воды, которые оперативно устраняли бригадами Мосводостока.

Из-за непогоды в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности. Экстренные службы столицы перевели в режим повышенной готовности. В диспетчерскую службу Мосводостока поступило порядка 20 обращений.

