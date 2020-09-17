Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более половины месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы в четверг, 17 сентября, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Уточняется, что к 9 вечера местами выпало до 36 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы сентября.
В САО выпало 35 миллиметров осадков, в СВАО – 35,8, ВАО – 30,2 и ЮВАО – 28, отмечает пресс-служба.
В городе фиксируются небольшие локальные скопления воды, которые оперативно устраняются бригадами ГУП Мосводосток, добавили в ведомстве.
Из-за непогоды в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности.
В МЧС предупредили о сильной грозе с дождем, временами ливнями по Москве и Московской области. Экстренные службы столицы перевели в режим повышенной готовности.
В диспетчерскую службу Мосводостока поступило порядка 20 обращений. По всем заявкам приняты оперативные меры по откачке и ликвидации скоплений воды, уточнили в ведомстве.
Из-за дождя столичные парки закрылись для посещения. В частности, перестали работать на вход ВДНХ, Измайловский парк и "Сокольники".
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