Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более половины месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы в четверг, 17 сентября, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что к 9 вечера местами выпало до 36 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы сентября.

В САО выпало 35 миллиметров осадков, в СВАО – 35,8, ВАО – 30,2 и ЮВАО – 28, отмечает пресс-служба.

В городе фиксируются небольшие локальные скопления воды, которые оперативно устраняются бригадами ГУП Мосводосток, добавили в ведомстве.

Из-за непогоды в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности.

В МЧС предупредили о сильной грозе с дождем, временами ливнями по Москве и Московской области. Экстренные службы столицы перевели в режим повышенной готовности.

В диспетчерскую службу Мосводостока поступило порядка 20 обращений. По всем заявкам приняты оперативные меры по откачке и ликвидации скоплений воды, уточнили в ведомстве.

Из-за дождя столичные парки закрылись для посещения. В частности, перестали работать на вход ВДНХ, Измайловский парк и "Сокольники".