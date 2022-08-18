В Госдуму планируют внести законопроект о пособиях для домохозяек

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Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежемесячную выплату гражданам, ведущим домашнее хозяйство, в том числе осуществляющим уход за детьми и престарелыми родителями.

Текст документа опубликовал замруководителя фракции Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. Отмечается, что размер выплаты должен быть равен установленному в субъекте РФ прожиточному минимуму.

Согласно пояснительной записке, право на получение такой выплаты будут иметь россияне, занятые ведением домашнего хозяйства, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает размер двух прожиточных минимумов. Выплаты предлагается назначать на 6 месяцев, после чего гражданин сможет подать соответствующее заявление повторно.

Нилов подчеркнул, что данный законопроект доработан с учетом "возражений и формальных претензии к тексту первой редакции". Речь идет о документе, который фракция ЛДПР вносила в Госдуму в 2020 году. Однако проект был отклонен и не поддержан правительством. В кабмине указывали, что авторы не привели точных формулировок и не определили виды доходов семьи, которые будут учитываться при расчете подушевого дохода.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о выплате пособия к 1 сентября для семей с детьми, которые учатся в школах, средних специальных или высших учебных заведениях. Так, для семей с детьми от 6 до 18 лет предлагается к новому учебному году выплачивать 21 850 рублей. Выплата для малоимущих семей может составить 34 679 рублей, для малоимущих студентов – 23 206 рублей.

