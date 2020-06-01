Законопроект о пособиях для домохозяек внесут в Госдуму

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В Госдуму внесут законопроект о выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Сообщается, что законопроект будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским в понедельник. Кроме того, инициативу поддержал сенатор Сергей Леонов.

Законопроект предполагает, что сумма ежемесячной выплаты домохозяйкам составит 12 130 рублей, то есть один МРОТ. При этом право на такие выплаты будут только у одного члена семьи, если общий размер дохода семьи окажется не больше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Концепция законопроекта соответствует Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. <...> Принятие федерального закона <…> позволит оказывать семьям дополнительные меры социальной поддержки", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как передает пресс-служба Ярослава Нилова, законопроект позволит ввести новую категорию получателей мер социальной поддержки.

"Это несложная социально-экономическая логика. <...> Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе вне зависимости от любой "короны", – подчеркнули в пресс-службе.

Известно, что документ законопроекта был подготовлен по поручению лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее в Госдуме оценили предложение о введении пособия для домохозяек. По словам зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева, в целом инициатива хорошая, но имеет множество нюансов.