Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство не поддерживает законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Об этом говорится в отзыве кабмина, который опубликован в базе данных Госдумы.
Инициативу предложили депутаты ЛДПР.
Согласно документу, сумма ежемесячной выплаты домохозяйкам составит 12 130 рублей, то есть один МРОТ. При этом право на такие выплаты будет только у одного члена семьи, если общий размер дохода семьи окажется не больше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Однако, как отметили в правительстве, авторы не привели точных формулировок и не определили виды доходов семьи, которые будут учитываться при расчете подушевого дохода. Также авторы законопроекта не указали период выплаты пособия и основания для ее прекращения. Кроме того, в кабмине отметили, что документом не определены источники финансирования.
Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.
Зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в разговоре с Москвой 24 оценил предложение Владимира Жириновского о введении пособия для домохозяек. По его словам, в целом инициатива хорошая, но имеет множество нюансов.
Терентьев подчеркнул, что для начала необходимо понять, есть ли источники финансирования данной инициативы и сколько это будет стоить в целом по России.
Также он отметил, что любую инициативу нужно обсуждать и рассматривать "в системе развития социальных отношений и выстраивании тех приоритетов, которые стоят перед развитием общества".
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