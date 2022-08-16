В Госдуме оценили инициативу о единовременных выплатах к 1 сентября

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу "Справедливой России – За правду" произвести к 1 сентября единовременную выплату семьям с детьми, которые учатся в школах, средних специальных или высших учебных заведениях. Об этом сообщает "Радио 1".

По ее словам, данное предложение нужно обсудить с Минфином России. Бессараб напомнила, что в стране общая численность граждан в возрасте до 18 лет составляет порядка 22% от всего населения.

"Это колоссальные затраты будут. Тут важно не попасть в ситуацию, когда закон есть, а денег на его исполнение в бюджете нет. Поэтому вместе с финансовым блоком правительства нужно вопрос этот внимательно просчитать", – сказала депутат.

Она также подчеркнула, что особое внимание нужно обратить на критерии нуждаемости семей.

Кроме того, Бессараб напомнила, что с прошлого года российские семьи с детьми в возрасте от 6 до 17 лет включительно получают пособия, размер которых составляет от 50 до 100% прожиточного минимума в соответствующем субъекте страны.

"В среднем это от 6,5 до 12,5 тысячи рублей. Но есть регионы, в которых прожиточный минимум составляет порядка 19 тысяч рублей", – добавила она.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект о выплате пособия к 1 сентября для семей с детьми, которые учатся в школах, средних специальных или высших учебных заведениях.

Для семей с детьми от 6 до 18 лет предлагается к 1 сентября выплачивать 21 850 рублей. Выплата для малоимущих семей может составить 34 679 рублей, для малоимущих студентов – 23 206 рублей.

До этого в Госдуму был внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Такая мера может быть реализована с 2023 года.