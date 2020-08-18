Более 32,9 млн исследований на COVID-19 проведено в России

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В России проведено более 32,9 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, сообщает News.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением остается 225 759 человек", – говорится в сообщении.

Как отмечается, что за прошедшие сутки в РФ было проведено 184 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Специалисты Роспотребнадзора ранее назвали долю россиян, у которой есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.