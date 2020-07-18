В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки от COVID-19 скончались 14 пациентов, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице.
У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный тест на коронавирус. Общее число умерших в столице составляет 4 299 человек.
За сутки в Москве зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа от COVID-19 излечились 543 пациента. Таким образом, общая численность выздоровевших составила 170 180 человек.
В РФ за сутки зафиксировали 6 234 новых случая коронавирусной инфекции. Общая численность заболевших COVID-19 в России составила 765 437 человек. 546 863 пациента выздоровели от коронавируса, 12 247 – скончались.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.
С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
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